Російська омбудсмен зустрілася з моряками арештованого судна "Норд"

За результатами цієї зустрічі омбудсмен планує звернутися до української влади з проханням про "звільнення" моряків

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова зустрілася в Україні з моряками арештованого керченського судна "Норд".

"Вражена парадоксальністю ситуації, коли люди, які доведено не мають громадянства України, фактично знаходяться в заручниках: їх не випускають до рідних і близьких, сім'ї відчувають душевні страждання без рідних", - заявила Москалькова в Instagram.

Російська омбудсмен назвала моряків "затриманими". Екіпаж судна перебуває на свободі, їх притягнули до адміністративної відповідальності та присудили штраф, повідомляє "Hromadske."

Їх не випускають з України через відсутність офіційних документів. Їм раніше намагалися передати паспорти, аби вони могли перетнути адмінкордон з анексованим Кримом, додає ЗМІ.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.