Російська опозиціонерка Марія Гайдар стала радницею Порошенка

Вона буде працювати поза штатом

Депутатка Одеської облради від БПП, колишня російська опозиціонерка Марія Гайдар з 28 березня стала позаштатною радницею президента України Петра Порошенка.

Про це йдеться на сайті голови держави.

Нагадаємо, Марія Гайдар - донька відомого російського політика Єгора Гайдара, одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара.

Михайло Саакашвілі запросив її працювати своєю заступницею в липні 2015 року. У серпні 2015 року Порошенко підписав указ про надання їй громадянства і особисто вручив паспорт громадянки України.

Нагадаємо, призначення росіянки Марії Гайдар на посаду заступника Саакашвілі сприйняли неоднозначно. Частина громадськості обурилася на Гайдар за те, що вона відмовилася дати очевидну відповідь на запитання журналістки про те, хто воює проти України

Гайдар пішла у відставку з Одеської ОДА в травні 2016 року.