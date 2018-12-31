Російська піцерія Dodo Pizza через погрози не відкриється у Запоріжжі

Російська піцерія Dodo Pizza не відкриється в Запоріжжі через погрози покупцеві франшизи Руслану Філобоку та його дружині.

Таку заяву зробив засновник Dodo Pizza Федір Овчинніков у Facebook.

"Сьогодні наш франчайзі Dodo Pizza в Україні підприємець Руслан Філобок і його дружина отримали реальні погрози по телефону. Ми... недооцінили ситуацію", - написав Овчинніков. За його словами, погрози надходили з невідомих номерів, у поліцію Філобок або його дружина не зверталися.

За його словами, у Dodo Pizza не було прагнення "будь-що зайти в Україну", оскільки попит на цю франшизу на світовому ринку і так більший, аніж можливості компанії. "За кожну країну буквально всередині компанії йде битва", - стверджує Овчинніков.

"Якщо ми відмовимося від відкриття в Україні через обставини, що склалися, через погрози нашому партнеру, не можна робити висновок, що нас усіх ненавидять тільки тому, що ми з Росії. Це не так. Усе насправді дуже і дуже складно. І взаємна ненависть ніколи це не виправить. І для того, щоб усе виправити, потрібно, напевно, вже не одне покоління", - написав він.

Нагадаємо, що перша Dodo Pizza в Україні повинна була відкритися в березні 2019 року.