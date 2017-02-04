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Російська поліція по всій країні нарахувала 1500 учасників протестів 2 квітня

За даними організаторів, лише в Самарі акція зібрала близько п'яти тисяч осіб
У неділю на акції протесту в Росії вийшли близько півтори тисячі осіб.
Російська поліція по всій країні нарахувала 1500 учасників протестів 2 квітня Фото: meduza.io

Про це повідомляє "Эхо Москвы". 

"У МВС заявляють, що в основному це були небагаточисельні погоджені публічні заходи. За даними МВС, кілька десятків осіб брали участь в акціях у Рязані, Іванові та Барнаулі, 650 осіб у Самарі, 400 – в Новосибірську, 250 в Астрахані. У Санкт-Петербурзі був затриманий організатор неузгодженої акції Олександр Расторгуєв. У Москві, за даними МВС, затримали 31 особу, за неофіційними даними – близько 40", – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що в Самарі сьогодні знову вимагали відставки губернатора Миколи Меркушкіна. Перед акцією самарська поліція затримала двох активістів. Затримані стверджують, що у РВВС, куди їх доставили, до них застосовували силу. За даними організаторів, акція зібрала близько 5 тис. осіб, поліція поки свої дані не опублікувала.

Нагадаємо, в Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.

Як раніше повідомляв iPress.ua, 2 квітня в центрі Москви поліція затримала 40 осіб.

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02 04 2017 21:20
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