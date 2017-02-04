Російська поліція по всій країні нарахувала 1500 учасників протестів 2 квітня
Про це повідомляє "Эхо Москвы".
"У МВС заявляють, що в основному це були небагаточисельні погоджені публічні заходи. За даними МВС, кілька десятків осіб брали участь в акціях у Рязані, Іванові та Барнаулі, 650 осіб у Самарі, 400 – в Новосибірську, 250 в Астрахані. У Санкт-Петербурзі був затриманий організатор неузгодженої акції Олександр Расторгуєв. У Москві, за даними МВС, затримали 31 особу, за неофіційними даними – близько 40", – йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що в Самарі сьогодні знову вимагали відставки губернатора Миколи Меркушкіна. Перед акцією самарська поліція затримала двох активістів. Затримані стверджують, що у РВВС, куди їх доставили, до них застосовували силу. За даними організаторів, акція зібрала близько 5 тис. осіб, поліція поки свої дані не опублікувала.
Нагадаємо, в Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.
Як раніше повідомляв iPress.ua, 2 квітня в центрі Москви поліція затримала 40 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків