Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російська Рада Федерації допустила обмін Сенцова на російських ув'язнених

Раніше російські офіційні особи заявляли, що Сенцов не може бути переданий Україні через наявність у нього російського громадянства
Заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі, може потрапити до списку на обмін ув'язненими між РФ і Україною.
Російська Рада Федерації допустила обмін Сенцова на російських ув Фото: reuters.com

"Я думаю, Сенцов може потрапити (у список з обміну). Тема його обміну не раз порушувалася українською стороною, його прізвище, як і раніше, актуальне (для обміну)", – цитує Кондратьєва "РИА Новости".

Раніше російські офіційні особи заявляли, що Сенцов не може бути переданий Україні через наявність у нього російського громадянства. Громадянином Росії Сенцов нібито став автоматично після анексії Росією Криму, де він жив. Адвокат режисера наполягає, що це не так, тому що Сенцов не проходив процедуру вступу до громадянства і не отримував паспорт.

Олег Сенцов голодує, вимагаючи випустити з російських в'язниць кілька десятків громадян України. Себе в цей список Сенцов не вносить.

Обмін в'язнями між Росією і Україною обговорюється останні кілька тижнів, після того, як цю тему в телефонній розмові порушили президенти Володимир Путін і Петро Порошенко.

Україна 2 липня представила список з 23 росіян для обміну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2018 21:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.