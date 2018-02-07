Російська Рада Федерації допустила обмін Сенцова на російських ув'язнених

Раніше російські офіційні особи заявляли, що Сенцов не може бути переданий Україні через наявність у нього російського громадянства

Заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі, може потрапити до списку на обмін ув'язненими між РФ і Україною.

"Я думаю, Сенцов може потрапити (у список з обміну). Тема його обміну не раз порушувалася українською стороною, його прізвище, як і раніше, актуальне (для обміну)", – цитує Кондратьєва "РИА Новости".

Раніше російські офіційні особи заявляли, що Сенцов не може бути переданий Україні через наявність у нього російського громадянства. Громадянином Росії Сенцов нібито став автоматично після анексії Росією Криму, де він жив. Адвокат режисера наполягає, що це не так, тому що Сенцов не проходив процедуру вступу до громадянства і не отримував паспорт.

Олег Сенцов голодує, вимагаючи випустити з російських в'язниць кілька десятків громадян України. Себе в цей список Сенцов не вносить.

Обмін в'язнями між Росією і Україною обговорюється останні кілька тижнів, після того, як цю тему в телефонній розмові порушили президенти Володимир Путін і Петро Порошенко.

Україна 2 липня представила список з 23 росіян для обміну.