Російська радіостанція "УВБ-76" передала перші зв'язні повідомлення: реп і крики "Слава Україні!"

24 грудня в ефірі російської радіостанції "УВБ-76" прозвучали реп і крики "Слава Україні".

24 грудня близько 19:00 за московським часом радіоаматори почули на радіостанції "УВБ-76" російськомовний реп. Через кілька хвилин після цього в ефірі станції кілька разів прозвучали крики "Слава Україні!". До півночі станція відновила мовлення у звичайному режимі.

Хто вклинився в ефір станції і з якої причини, невідомо. Слова пісні, що прозвучала на "УВБ-76", важко розібрати через перешкоди, але по окремих фразах можна зробити висновок, що це трек "ПТН ПНХ" українського виконавця Wellni.

Можна сказати, що реп – перше чітке повідомлення, передане в ефірі "УВБ-76". Зазвичай її ефір заповнює білий шум, який час від часу переривається нескладними словами і цифрами. Так відбувається вже близько півстоліття – "УВБ-76" мовить з середини 1970-х років.

Радіостанції на кшталт "УВБ-76" називають номерними; у світі їх існує щонайменше кілька десятків. Кому і навіщо потрібні номерні станції, точно не відомо. Радіоаматори припускають, що спецслужби і військові користуються ними для передачі секретних повідомлень, але офіційних підтверджень цьому мало. Вважається, що перші номерні станції з'явилися ще на початку Першої світової війни; досі їх використання на державному рівні підтвердили лише три країни: Чехія, Польща та Швеція. Крім того, у США шпигунською була визнана радіостанція Atención, що ймовірно належить Кубі.

"УВБ-76" – найвідоміша російська номерна радіостанція. Вважається, що радіостанція належить Збройним силам Росії, а її сигнал йде чи то з Московської, чи то з Ленінградської, чи то з Псковської області. Офіційних підтверджень цьому немає. За спостереженнями радіоаматорів, у 2015-2016 роках в ефірі "УВБ-76" транслювалися, зокрема, такі слова російською мовою: землезнавець, каторга, грузинський, несамовитість, антрополог, козачок. В останній раз станція "розмовляла" 17 грудня 2017 року: в ефірі були чутні імена Женя, Уляна, Ольга, Зінаїда та інші.