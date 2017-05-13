Російська співачка отримала паспорт "ЛНР"

Чичеріна сама виступила з ініціативою отримання паспорту

Так званий "міністр внутрішніх справ "ЛНР" Ігор Корнет в окупованому Луганську вручив російській співачці Юлії Чичеріній паспорт громадянина "ЛНР".

Про це пише інформресурс бойовиків "Луганський інформаційний центр".

"В цей день хотів би вручити паспорт "ЛНР" всім нам відомій Юлії Чичеріній. У нашому полку прибуло нормальних гідних людей, громадян нашої республіки", – сказав Корнет.



Фото: lug-info.com

У свою чергу президент мотоклубу "Нічні вовки. Донбас" Віталій Кишкинов (також відомий як "Прокурор") повідомив, що російська співачка сама виступила з ініціативою отримання паспорту, написавши відповідне звернення до т. зв. голови "ЛНР" Ігоря Теслярського.



Фото: lug-info.com

Нагадаємо, в контрольному пункті в`їзду-виїзду "Майорське" прикордонники Краматорського загону виявили недійсні документи, які видає окупаційна влада на території Луганської області.

Два російських банки – ВТБ і "Юнікредит" – почали обслуговувати власників псевдопаспортів, виданих в ОРДЛО.