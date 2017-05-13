Російська співачка отримала паспорт "ЛНР"
Про це пише інформресурс бойовиків "Луганський інформаційний центр".
"В цей день хотів би вручити паспорт "ЛНР" всім нам відомій Юлії Чичеріній. У нашому полку прибуло нормальних гідних людей, громадян нашої республіки", – сказав Корнет.
Фото: lug-info.com
У свою чергу президент мотоклубу "Нічні вовки. Донбас" Віталій Кишкинов (також відомий як "Прокурор") повідомив, що російська співачка сама виступила з ініціативою отримання паспорту, написавши відповідне звернення до т. зв. голови "ЛНР" Ігоря Теслярського.
Фото: lug-info.com
Нагадаємо, в контрольному пункті в`їзду-виїзду "Майорське" прикордонники Краматорського загону виявили недійсні документи, які видає окупаційна влада на території Луганської області.
Два російських банки – ВТБ і "Юнікредит" – почали обслуговувати власників псевдопаспортів, виданих в ОРДЛО.
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