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Російська співачка отримала паспорт "ЛНР"

Чичеріна сама виступила з ініціативою отримання паспорту
Так званий "міністр внутрішніх справ "ЛНР" Ігор Корнет в окупованому Луганську вручив російській співачці Юлії Чичеріній паспорт громадянина "ЛНР".
Російська співачка отримала паспорт "ЛНР" Фото: lug-info.com

Про це пише інформресурс бойовиків "Луганський інформаційний центр".

"В цей день хотів би вручити паспорт "ЛНР" всім нам відомій Юлії Чичеріній. У нашому полку прибуло нормальних гідних людей, громадян нашої республіки", – сказав Корнет.


Фото: lug-info.com

У свою чергу президент мотоклубу "Нічні вовки. Донбас" Віталій Кишкинов (також відомий як "Прокурор") повідомив, що російська співачка сама виступила з ініціативою отримання паспорту, написавши відповідне звернення до т. зв. голови "ЛНР" Ігоря Теслярського.


Фото: lug-info.com

Нагадаємо, в контрольному пункті в`їзду-виїзду "Майорське" прикордонники Краматорського загону виявили недійсні документи, які видає окупаційна влада на території Луганської області.

Два російських банки – ВТБ і "Юнікредит" – почали обслуговувати власників псевдопаспортів, виданих в ОРДЛО.

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13 05 2017 19:30
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