Російська сторона надіслала письмову гарантію про припинення обстрілів Авдіївки

Припинення вогню триватиме від 10:00 до 17:00

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація отримала від Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) інформацію про гарантії безпеки від російської сторони для ліквідації наслідків обстрілу в Авдіївці.

Відповідне повідомлення це на своїй сторінці у Facebook розмістив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Під час ранкової координаційної наради надійшла інформація від СЦКК про те, що отримана письмова гарантія з російської сторони про припинення обстрілів з 10:00 до 17:00. Ремонтні бригади приступають до роботи", - зазначив Жебрівський.

За словами Жебрівського, штаб із ліквідації наслідків події очікує прибуття в Авдіївку спостережної місії Організації зі співробітництва та безпеки в Європі.

Нагадаємо, що вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.