Російська сторона надіслала письмову гарантію про припинення обстрілів Авдіївки
Відповідне повідомлення це на своїй сторінці у Facebook розмістив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"Під час ранкової координаційної наради надійшла інформація від СЦКК про те, що отримана письмова гарантія з російської сторони про припинення обстрілів з 10:00 до 17:00. Ремонтні бригади приступають до роботи", - зазначив Жебрівський.
За словами Жебрівського, штаб із ліквідації наслідків події очікує прибуття в Авдіївку спостережної місії Організації зі співробітництва та безпеки в Європі.
Нагадаємо, що вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".
Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.
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