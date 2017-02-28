Російська сторона не дала українським прикордонникам перевірити "гумконвой"
Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження "гумконвою" без виконання контрольних функцій, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
"Загалом з 5:25 до 6:15 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони "гумконвою" у складі 25 автомобілів. Вантажівки перевозили переважно нібито дитяче харчування", - йдеться в повідомленні.
Переміщення так званого гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей.
Нагадаємо, так званий "гумконвой" у складі 25 вантажівок вирушив на окуповані території Донецької та Луганської областей.
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