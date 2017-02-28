Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російська сторона не дала українським прикордонникам перевірити "гумконвой"

Переміщення так званого гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства
Сьогодні вранці російська сторона вкотре в односторонньому порядку здійснила оформлення 61 так званого гуманітарного конвою.
Російська сторона не дала українським прикордонникам перевірити "гумконвой" Фото:112.ua

Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження "гумконвою" без виконання контрольних функцій, - повідомляють у Держприкордонслужбі.

"Загалом з 5:25 до 6:15 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони "гумконвою" у складі 25 автомобілів. Вантажівки перевозили переважно нібито дитяче харчування", - йдеться в повідомленні.

Переміщення так званого гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей.

Нагадаємо, так званий "гумконвой" у складі 25 вантажівок вирушив на окуповані території Донецької та Луганської областей.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2017 08:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.