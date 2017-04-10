Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників

В ДПСУ очікують їх повернення
Росія підтвердила затримання двох службовців Держприкордонслужби України у Сумській області.
Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників Фото: BIN.ua

"Росія сторона проінформувала, що ними затримано 2 громадянина України, які заявили що являються військовослужбовцями ДПСУ. Вони попросили надати відповідні документи, які підтвердили б цих осіб", - розповів перший заступник голови ДПСУ Василь Серватюк, пише "Громадське".

Водночас, Серватюк зазначив, що очікується їх повернення.

"На завтра планується проведення прикордонно-представницької зустрічі, в результаті якої очікуємо, що буде здійснено повернення українських прикордонників і за результатами розслідування з'ясовано причину їх затримання", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2017 17:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.