Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників
"Росія сторона проінформувала, що ними затримано 2 громадянина України, які заявили що являються військовослужбовцями ДПСУ. Вони попросили надати відповідні документи, які підтвердили б цих осіб", - розповів перший заступник голови ДПСУ Василь Серватюк, пише "Громадське".
Водночас, Серватюк зазначив, що очікується їх повернення.
"На завтра планується проведення прикордонно-представницької зустрічі, в результаті якої очікуємо, що буде здійснено повернення українських прикордонників і за результатами розслідування з'ясовано причину їх затримання", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.
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