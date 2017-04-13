Російська Татнєфть вимагає від України 144 мільйони доларів за захоплений Коломойським НПЗ

Позови були подані до Високого суду правосуддя - Відділення королівської лави, Комерційного суду в Лондоні і в Арбітражного суду міста Москви

Російська Татнєфть подала в суди Москви і Лондона позови проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.

Позови були подані до Високого суду правосуддя - Відділення королівської лави, Комерційного суду в Лондоні і в Арбітражного суду міста Москви.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Підставою для винесення арбітражного рішення на суму 144 мільйони доларів стало порушення Україною двосторонньої угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій між Росією і Україною і позбавлення ПАТ Татнефть його акціонерної частки в найбільшому в Україні Кременчуцькому НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Арбітражне рішення було винесено на підставі Арбітражного регламенту Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі за результатами розгляду позову ПАТ Татнефть, що стосується протизаконного збройного захоплення в жовтні 2007 року АТ Укртатнафта, що володіє Кременчуцьким НПЗ.

Нагадаємо, апеляційний суд Парижа залишив в силі два арбітражних рішення, які зобов'язують Україну виплатити ПАТ "Татнєфть" 112 млн доларів, а також відсотки - всього 144 мільйони доларів.

Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".

У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська "Татнєфть" припинила поставки нафти на НПЗ.

Нагадаємо, що в кінці березня 2016 року "Татнєфть" ініціювала судовий розгляд в Англії проти Коломойського, Боголюбова, а також бізнесменів Ярославського і Павла Овчаренка у справі про постачання нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод і вимагала відшкодувати $334 млн збитку і відсотки.

Вже у квітні Лондонський суд заарештував закордонні активи бізнесменів на суму $380 млн.

Довідка: "Укртатнафта" створена відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Раніше 18,296% акцій НПЗ належало структурам, близьким до ВАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів в ЗАТ практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан".

Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват", яка має інтереси в цілому ряді галузей і контролює найбільший в Україні банк - ПриватБанк, інформує "Інтерфакс-Україна".

У жовтні 2007 року Овчаренко, який очолював "Укртатнафту" в 2003-2004 роках, за рішенням Сумського апеляційного суду про його поновлення на посаді приступив до керівництва підприємством, тоді як відсторонений керівник Сергій Глушко заявив про силове захоплення НПЗ.

У зв'язку з цим, російська "Татнєфть", що була основним постачальником сировини на підприємство, припинила поставки нафти на НПЗ.

"Татнєфть" пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році, у зв'язку з насильницьким захопленням ЗАТ "Укртатнафта" в жовтні 2007 року і експропріації акцій "Татнєфті" в ЗАТ "Укртатнафта".

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити "Татнєфті" компенсацію в розмірі $112 млн плюс відсотки.

"Укртатнафта" заявила про готовність компенсувати державі всі витрати, пов'язані з виплатами за рішенням суду.