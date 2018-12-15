Російська церква назвала "канонічно нікчемним" Об’єднавчий собор у Києві
Заступник глави відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов заявив, що Собор у Києві - "неканонічне зібрання осіб, які частково мають, а здебільшого - не мають законної архієрейської хіротонії, під загальним керівництвом мирянина і глави держави, а також приїжджої людини, яка не розуміє місцевої мови (йдеться про представника Вселенського патріархату - ред.)", повідомляє "Громадське".
За словами Балашова, це "неканонічне зібрання" обрало такого ж "неканонічного предстоятеля", тому для РПЦ ця подія нічого не означає.
"Не розумію, на що сподівалися два архієрея законної Української православної церкви (Московського патріархату - ред.), які на нього (Собор - ред.) прийшли. Шкода їх усіх. Сумна доля", - резюмував він.
Нагадаємо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.
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