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Російська церква назвала "канонічно нікчемним" Об’єднавчий собор у Києві

"Шкода їх усіх. Сумна доля"
Російська православна церква (РПЦ) вважає, що Об’єднавчий собор у Києві, на якому обрали предстоятеля єдиної Української церкви, нічого не означає, бо він - "канонічно нікчемний".
Російська церква назвала "канонічно нікчемним" Об’єднавчий собор у Києві Фото: Зураб Джавахадзе

Заступник глави відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов заявив, що Собор у Києві - "неканонічне зібрання осіб, які частково мають, а здебільшого - не мають законної архієрейської хіротонії, під загальним керівництвом мирянина і глави держави, а також приїжджої людини, яка не розуміє місцевої мови (йдеться про представника Вселенського патріархату - ред.)", повідомляє "Громадське".

За словами Балашова, це "неканонічне зібрання" обрало такого ж "неканонічного предстоятеля", тому для РПЦ ця подія нічого не означає.

"Не розумію, на що сподівалися два архієрея законної Української православної церкви (Московського патріархату - ред.), які на нього (Собор - ред.) прийшли. Шкода їх усіх. Сумна доля", - резюмував він.

Нагадаємо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

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15 12 2018 23:12
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