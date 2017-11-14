Російська влада розіслала компаніям вказівки для написання "позитивних новин", - Reuters

Теми обов'язково повинні бути пов'язані з держпідтримкою

Російська влада попросили великі компанії надавати їм новини, які б позитивно впливали на ситуацію в країні.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на документ, на семи сторінках якого йдеться, яким саме темам варто приділити особливу увагу. А саме - новим робочим місцям, науковим досягненням, новій інфраструктурі, - особливо тим, які пов'язані з державною підтримкою.

У документі детально розповідається про те, як слід писати ці історії, а також вказується термін, в який їх потрібно представити - тиждень.

Відповідні інструкції Міністерство енергетики направило 45 компаніям (17 державним і 28 приватним), які працюють в енергетиці та комунальному секторі Росії, включаючи "Роснефть", "Лукойл" і "Новатек".

Позитивний імідж, передбачає агентство Reuters, знадобиться Володимиру Путіну напередодні виборів у березні наступного року.

"Життя для більшості людей стало більш спокійним, зручним і привабливим, але багато таких прикладів засоби масової інформації часто уникають, - йдеться в документі. - Наше завдання вибрати такі теми і запропонувати їх засобам масової інформації".

Представлені матеріали повинні бути присвячені в основному двом темам:

"Життя стає краще",

"Як було. Що стало зараз".

Reuters направило запити деяким компаніям, які мають відповідні інструкції, але поки відповіді не отримали.

За словами одного з джерел Reuters, 12 жовтня відбулася зустріч представників компаній, яким розсилали інструкції. Зокрема, обговорювалися конкретні приклади "позитивних новин":

"Сбербанк" найняв 700 чоловік в місті Волзі Тольятті;

в Калінінградській області пройшов фестиваль для молоді з проблемами слуху;

в Черкеську відкрили спортивний центр;

команда шахтаря Євгенія Космина в Західному Сибіру встановила місячний рекорд з видобутку вугілля - 1,6 млн тонн.

В інструкціях йдеться, що компанії повинні представляти позитивні новинні матеріали щотижня - в понеділок або у вівторок вранці.

Це повинні бути таблиці і прес-реліз, який можна передати журналістам.

Нагадаємо, російське інформаційне агентство ТАСС отримає державні субсидії на створення суспільно-політичного каналу для дітей і підлітків.