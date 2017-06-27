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Російська загроза зростає по всіх фронтах, - НАТО

Хоча наміри Росії не завжди зрозумілі, її зростаючий військовий потенціал беззаперечний
НАТО зіткнулося зі спробами Росії збільшити свій військовий потенціал практично по всіх фронтах і союзникам потрібно бути напоготові, щоб не допустити повторення ситуації, як в Криму і на Донбасі.
Російська загроза зростає по всіх фронтах, - НАТО Фото: function.mil.ru

Про це заявив глава військового комітету НАТО генерал Петр Павел в ході виступу в Брюсселі, передає Politico.

Він зазначив, що хоча наміри Росії не завжди зрозумілі, її зростаючий військовий потенціал беззаперечний.

"Коли справа доходить до можливостей (російської армії), немає сумнівів в тому, що Росія розвиває свої можливості, як в традиційних, так і в ядерних складових. Коли справа стосується навчань, їх здатності розгорнути війська на великі відстані і ефективно використовувати їх досить далеко від своєї власної території, немає ніяких сумнівів (в нарощуванні військового потенціалу)", - підкреслив Павел.

Він також звернув увагу на зростаючу військову присутність Росії, зокрема на розміщення в анексованому Криму та Калінінграді міжконтинентальних балістичних ракет.

Павел додав, що НАТО стикається з "серйозною модернізацією російської армії".

Нагадаємо, раніше НАТО в ході військових навчань відпрацювало відбиття атаки РФ.

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