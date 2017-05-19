Російська залізниця виводить свої вагони з України через санкції
"Завершують рейси ті вагони, які рухалися в Україну, ті вагони, які там були, порожні, відправляються в Росію. Ніяких проблем з цим не бачимо. За фактом завершення цих операцій ми припинимо діяльність на території України", - заявив генеральний директор ФГК Олексій Тайчер, інформує "ТАСС".
Водночас він додав, що цей процес займе "близько двох тижнів".
"Виведення вагонів почалося, коли ми дізналися про те, що Україна ввела санкції", - зазначив глава ФГК.
За словами Тайчера, в цей час в Україні перебуває близько 6 тис. вагонів ФГК.
Обсяг перевезень у сполученні з Україною становить близько 5% у загальному обсязі перевезень ФГК, уточнив він.
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
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