Російська залізниця виводить свої вагони з України через санкції

У цей час в Україні перебуває близько 6 тис. російських вагонів

Дочірнє підприємство "Російських залізниць" – "Федеральна вантажна компанія" (ФГК), яка потрапила під українські санкції, завершить виведення вагонів з території України протягом двох тижнів.

"Завершують рейси ті вагони, які рухалися в Україну, ті вагони, які там були, порожні, відправляються в Росію. Ніяких проблем з цим не бачимо. За фактом завершення цих операцій ми припинимо діяльність на території України", - заявив генеральний директор ФГК Олексій Тайчер, інформує "ТАСС".

Водночас він додав, що цей процес займе "близько двох тижнів".

"Виведення вагонів почалося, коли ми дізналися про те, що Україна ввела санкції", - зазначив глава ФГК.

За словами Тайчера, в цей час в Україні перебуває близько 6 тис. вагонів ФГК.

Обсяг перевезень у сполученні з Україною становить близько 5% у загальному обсязі перевезень ФГК, уточнив він.

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.