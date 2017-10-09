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Російська журналістка Латиніна покинула межі країни разом з батьками

Приводом для від'їзду став недавній підпал її машини
Російська журналістка Юлія Латиніна покинула Росію разом з батьками.
Російська журналістка Латиніна покинула межі країни разом з батьками Фото: altai-bez-kupur.livejournal.com

Про це вона повідомила "Ехо Москви", уточнивши, що не збирається найближчим часом приїжджати в Росію. Інтерв'ю було записано по скайпу без вказівки країни, в якій знаходиться ведуча програми "Код доступу" на радіо "Ехо Москви", пише "Радіо Свобода".

Приводом для від'їзду став недавній підпал її машини, про який вона повідомила на початку вересня. Як повідомляє телеканал "Дождь", слідство встановило, що автомобіль був підпалений з трьох сторін. Журналістка оцінила підпал як попередження про можливий замах на її життя.

У  липні будинок журналістки окропили їдким газом невідомого складу. У серпні 2016 року повідомлялося, що на Латиніну напали в центрі Москви навпроти готелю "Україна". Як повідомляло "Ехо Москви" з посиланням на слова журналістки, нападників було двоє і вони облили її фекаліями.

Тоді журналістка пов'язувала інцидент з матеріалами у виданні "Новая газета" про мільярдера Євгенія Пригожина з оточення президента Росії Володимира Путіна. У статтях авторки стверджувалося, що Пригожин фінансує "прокремлівських тролів" – співробітників організації, яка неофіційно просуває державну точку зору в соціальних мережах і блогах.

Востаннє Латиніна згадувала Пригожина у програмі "Код доступу" на початку липня.

За словами журналістки, загалом уже скоєно близько 15 нападів на неї.

Правозахисники і колеги Латиніної вимагали розслідувати ці напади, однак злочинці досі не знайдені.

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10 09 2017 16:37
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