Російська журналістка Латиніна заявила про підпал свого автомобіля

За словами потерпілої, слідчий заявив, що машина "згоріла сама"

Журналістка видань "Новая газета" і "Эхо Москвы" Юлія Латиніна повідомила, що в неділю вранці згоріло її авто.

На думку Латиніної, причиною загоряння став підпал. Журналістка припускає, що підпалити могли ті ж люди, які раніше облили вікна її будинку їдкою хімічною рідиною.

Про це пише Радіо Свобода.

За словами потерпілої, слідчий заявив, що машина "згоріла сама".

Як повідомляє Інтерфакс, поліція почала перевірку за фактом підпалу автомобіля Латиніної.

У липні будинок журналістки окропили їдким газом невідомого складу. У серпні 2016 року повідомлялося, що на Латиніну напали в центрі Москви навпроти готелю "Україна". Як повідомляло "Ехо Москви" з посиланням на слова журналістки, нападників було двоє і вони облили її фекаліями.

Тоді журналістка пов'язувала інцидент з матеріалами у виданні "Новая газета" про мільярдера Євгенія Пригожина з оточення президента Росії Володимира Путіна. У статтях авторки стверджувалося, що Пригожин фінансує "прокремлівських тролів" – співробітників організації, яка неофіційно просуває державну точку зору в соціальних мережах і блогах.

Востаннє Латиніна згадувала Пригожина у програмі "Код доступу" на початку липня.

За словами журналістки, загалом уже скоєно близько 15 нападів на неї.

Правозахисники і колеги Латиніної вимагали розслідувати ці напади, однак злочинці досі не знайдені.