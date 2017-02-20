Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Російське громадянство отримали ще двоє беркутівців

Генпрокуратура РФ відмовилася їх видати, але повідомила, що готова прийняти кримінальні провадження для розслідування в рамках існуючої міжнародної практики
Російська Федерація дала громадянство ще двом бійцям київського спецпідрозділу "Беркут".
Російське громадянство отримали ще двоє беркутівців Фото: ЕРА

"Нещодавно прийшли відповіді щодо ще двох "беркутівців". Вони отримали російське громадянство. Тобто наразі громадянство РФ мають уже 14 "беркутівців" та 2-м надали притулок", - заявив керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, Генпрокуратура РФ відмовилася їх видати, але повідомила, що готова прийняти кримінальні провадження для розслідування в рамках існуючої міжнародної практики.

"Але ми стверджуємо, що "беркутівці" не позбавлялися громадянства України і відповідно безпідставно набули громадянство Росії. Ми і надалі маємо право притягувати їх до відповідальності та застосовувати до них процедуру так званого заочного судочинства", - зазначає Горбатюк.

Водночас керівник Департаменту спецрозслідувань наголосив, що до чинного закону про заочне судочинство необхідно вносити зміни.

"У травні 2016 року до  Кримінально-процесуального кодексу внесли зміни про заочне судочинство, які  запровадили тимчасову процедуру строком до 15 квітня 2017 року. У цих змінах визначено, що однією з підстав для початку процедури спеціального розслідування є, коли особа перебуває у розшуку шість місяців або підтверджене її перебування на території іншої країни. Формально "беркутівців" та інших розшукуваних осіб можна заочно судити за цією нормою. Але я звертаю увагу, що вона прописана таким чином, що створює передумови для скасування вироку як незаконного виключно через порушення процедури, зокрема через наявність ознак вибіркового правосуддя", - каже Горбатюк.

Крім того, зазначив Горбатюк, за цією тимчасовою нормою не зрозуміло, що має відбутися до 15.04.2017 - звернення до суду чи вирок, а це свідчить про правову невизначеність норми, що є порушенням принципу верховенства права. Також наявні порушення прав підозрюваного, а також встановлення необхідних особливостей для оскарження заочного вироку.

Нагадаємо, 13 екс-бійців київського спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, отримали російське громадянство. Ще двоє отримали посвідку на тимчасове проживання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2017 14:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat