Російське громадянство отримали ще двоє беркутівців

Генпрокуратура РФ відмовилася їх видати, але повідомила, що готова прийняти кримінальні провадження для розслідування в рамках існуючої міжнародної практики

Російська Федерація дала громадянство ще двом бійцям київського спецпідрозділу "Беркут".

"Нещодавно прийшли відповіді щодо ще двох "беркутівців". Вони отримали російське громадянство. Тобто наразі громадянство РФ мають уже 14 "беркутівців" та 2-м надали притулок", - заявив керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, Генпрокуратура РФ відмовилася їх видати, але повідомила, що готова прийняти кримінальні провадження для розслідування в рамках існуючої міжнародної практики.

"Але ми стверджуємо, що "беркутівці" не позбавлялися громадянства України і відповідно безпідставно набули громадянство Росії. Ми і надалі маємо право притягувати їх до відповідальності та застосовувати до них процедуру так званого заочного судочинства", - зазначає Горбатюк.

Водночас керівник Департаменту спецрозслідувань наголосив, що до чинного закону про заочне судочинство необхідно вносити зміни.

"У травні 2016 року до Кримінально-процесуального кодексу внесли зміни про заочне судочинство, які запровадили тимчасову процедуру строком до 15 квітня 2017 року. У цих змінах визначено, що однією з підстав для початку процедури спеціального розслідування є, коли особа перебуває у розшуку шість місяців або підтверджене її перебування на території іншої країни. Формально "беркутівців" та інших розшукуваних осіб можна заочно судити за цією нормою. Але я звертаю увагу, що вона прописана таким чином, що створює передумови для скасування вироку як незаконного виключно через порушення процедури, зокрема через наявність ознак вибіркового правосуддя", - каже Горбатюк.

Крім того, зазначив Горбатюк, за цією тимчасовою нормою не зрозуміло, що має відбутися до 15.04.2017 - звернення до суду чи вирок, а це свідчить про правову невизначеність норми, що є порушенням принципу верховенства права. Також наявні порушення прав підозрюваного, а також встановлення необхідних особливостей для оскарження заочного вироку.

Нагадаємо, 13 екс-бійців київського спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, отримали російське громадянство. Ще двоє отримали посвідку на тимчасове проживання.