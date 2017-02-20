Російське громадянство отримали ще двоє беркутівців
"Нещодавно прийшли відповіді щодо ще двох "беркутівців". Вони отримали російське громадянство. Тобто наразі громадянство РФ мають уже 14 "беркутівців" та 2-м надали притулок", - заявив керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, Генпрокуратура РФ відмовилася їх видати, але повідомила, що готова прийняти кримінальні провадження для розслідування в рамках існуючої міжнародної практики.
"Але ми стверджуємо, що "беркутівці" не позбавлялися громадянства України і відповідно безпідставно набули громадянство Росії. Ми і надалі маємо право притягувати їх до відповідальності та застосовувати до них процедуру так званого заочного судочинства", - зазначає Горбатюк.
Водночас керівник Департаменту спецрозслідувань наголосив, що до чинного закону про заочне судочинство необхідно вносити зміни.
"У травні 2016 року до Кримінально-процесуального кодексу внесли зміни про заочне судочинство, які запровадили тимчасову процедуру строком до 15 квітня 2017 року. У цих змінах визначено, що однією з підстав для початку процедури спеціального розслідування є, коли особа перебуває у розшуку шість місяців або підтверджене її перебування на території іншої країни. Формально "беркутівців" та інших розшукуваних осіб можна заочно судити за цією нормою. Але я звертаю увагу, що вона прописана таким чином, що створює передумови для скасування вироку як незаконного виключно через порушення процедури, зокрема через наявність ознак вибіркового правосуддя", - каже Горбатюк.
Крім того, зазначив Горбатюк, за цією тимчасовою нормою не зрозуміло, що має відбутися до 15.04.2017 - звернення до суду чи вирок, а це свідчить про правову невизначеність норми, що є порушенням принципу верховенства права. Також наявні порушення прав підозрюваного, а також встановлення необхідних особливостей для оскарження заочного вироку.
Нагадаємо, 13 екс-бійців київського спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, отримали російське громадянство. Ще двоє отримали посвідку на тимчасове проживання.
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