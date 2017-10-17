Російське МВС пропонує карати вчителів за участь дітей в акціях протесту

В Росії начальник Головного управління з протидії екстремізму МВС Тимур Валіулін запропонував посилити відповідальність батьків і вчителів підлітків, які беруть участь в неузгоджених політичних акціях.

"Ми повинні задуматися про можливості внести поправки, зміни, щоб притягати до відповідальності не тільки організаторів такого роду акцій, а й батьків школярів, які в них беруть участь, і педагогів навчальних закладів", - вважає Валіулін, пише видання РБК.

У верхній палаті парламенту цією темою займаються вже давно, розповів РБК глава комітету Ради Федерації з соціальної політики Валерій Рязанський.

"Як батьків карають, якщо їхня дитина опиняється за кермом, так їх потрібно притягати до відповідальності за участь їхніх дітей в несанкціонованих акціях", - заявив сенатор. При цьому, за його словами, вчителів навряд чи варто залучати до відповідальності, "тільки якщо діти беруть участь в незаконних мітингах в навчальний час або з ініціативи своїх педагогів".