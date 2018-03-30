Російське МЗС вручить ноту протесту європейським послам через видворення дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії викликає до себе європейських послів, яким вручає ноту протесту через висилку російських дипломатів.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

"30 березня в МЗС Росії викликаються керівники акредитованих в Російській Федерації дипмісій ряду країн, які здійснили недружні дії проти Росії "на знак солідарності" з Великою Британією через т. зв. "справу Скрипалів", - йдеться у повідомленні.

В МЗС РФ заявили, що "послам будуть вручені ноти протесту і оголошено про заходи у відповідь російської сторони".

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії вже викликало до себе послів Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі.

Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.