Російське посольство заявляє, що Британія відмовила їм у доступі до Скрипаля
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на посольство РФ в Лондоні.
"Ми зробили запит консульського доступу до Скрипаля тією ж нотою, що і до його доньки. Ми отримали відмову, оскільки британська сторона розглядає його як британського громадянина", - заявили у російській дипмісії.
Повідомляється, що напередодні посол РФ у Великій Британії Олександр Яковенко заявив, що Лондон не надає доступу до росіян Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.
4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.
Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.
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