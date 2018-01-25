Російське судно зникло в Японському морі

У Японському морі зникло російське риболовецьке судно "Восток", на борту якого перебувала 21 особа.

У 200 км на південь від мису Гамова спрацював аварійний радіобуй. Усі спроби зв'язатися з судном не принесли результату. За попередніми даними, на борту судна перебувала 21 людина, всі росіяни, повідомляє прес-служба МНС РФ в Приморському краї.

У район зникнення судна "Восток" вилетів літак російських рятувальників.

Як розповів "Інтерфаксу" представник морського рятувально-координаційного центру Владивостока, судно прямувало з Південної Кореї на Сахалін в порт Холмськ.

"Інтерфакс" із посиланням на джерела в міжнародних службах морського пошуку і порятунку також повідомляє, що рибальське судно зазнало аварії. Причиною аварії міг стати сильний шторм в 4-5 балів і пориви вітру до 24 м/сек.

"Хвиля накрила судно, а через сильний вітер воно не змогло встояти на поверхні води і перевернулося", - розповів співрозмовник.

Відзначається, що пошуково-рятувальну операцію ускладнюють погодні умови - сильні хвилі і вітер.

На місці можливої аварії був знайдений аварійний радіобуй, два рятувальних жилета і побутове сміття.

Нагадаємо, що в Східнокитайському морі затонув іранський нафтовий танкер Sanchi, що з 6 січня був охоплений полум'ям після того, як зіштовхнувся з китайським вантажним судном.