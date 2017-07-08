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Російське звинувачення просить для Чийгоза вісім років позбавлення волі

Одному з лідерів Меджлісу закидають організацію і участь у масових заворушеннях
Російське звинувачення зажадало для заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза 8 років позбавлення волі в колонії загального режиму.
Російське звинувачення просить для Чийгоза вісім років позбавлення волі Ахтем Чийгоз. Фото: rbc.ua

Прокурор вважає, що провину Чийгоза доведено повністю, повідомляє "LB.ua".

Йому закидають організацію і участь у масових заворушеннях. Йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли проходила акція протесту біля будівлі кримського парламенту в Сімферополі. Дії Чийгоза кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК РФ.

Нагадаємо, Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

20 червня Чийгоза вивозили до Бахчисарая, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю. Раніше смертельно хворій матері Чийгоза пропонували самій їхати до сина в СІЗО.

22 червня так званий "Верховний суд Криму" до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.

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07 08 2017 11:55
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