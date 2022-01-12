російські активи на 7,2 млрд євро заморозила Швейцарія

Швейцарія оновила інформацію про російські активи, заморожені у зв'язку з санкціями проти росії.

Про це повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO), пише Swiss Info.

Загальна сума активів, заморожених у Швейцарії через агресію росії проти України станом на 25 листопада, досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро). У липні вона становила 6,7 млрд франків (6,5 млрд євро).

Крім того, в шести кантонах були арештовані 15 об'єктів нерухомості, що належать особам, компаніям та організаціям, які підпадають під дію санкцій.

Санкції, ухвалені Федеральною радою Швейцарії в лютому минулого року, також передбачають заборону на прийом депозитів від російських громадян або фізичних і юридичних осіб, створених в росії, якщо їхня загальна вартість перевищує 100 000 швейцарських франків на одну особу.

Натомість про існуючі депозити, що перевищують цю суму, необхідно повідомляти SECO.

23 листопада Федеральна рада Швейцарії приєдналась до санкцій проти росії, ухвалених Європейським Союзом у рамках восьмого пакета.