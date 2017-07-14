В Криму російські археологи розкопують місто Акра

Експедицію проводять не перший рік, цього року серед волонтерів – колумбійці

Російські археологи в анексованому Криму вивчають античне місто Акра, яке частково пішло під воду.

У підводній експедиції на березі Чорного моря в селищі Завітне беруть участь Чорноморський центр підводних досліджень, Ермітаж, Інститут матеріальної історії та Російське географічне товариство, повідомляє Kerch.com.ru.

Дослідження Акри триватиме до 10 серпня, про результати планують повідомити на конференції "Керченська археологія історія Боспору".

Експедицію проводять не перший рік, цього року серед волонтерів – колумбійці.

Щороку рельєф дна змінюється, цьогоріч практично вся територія затонулого міста розкрита: оборонна вежа і стіни, квартали житлової забудови.

У цьому році роботи зосереджено на розкопі 2011 року. На інших ділянках дослідження зараз картографують будівельні залишки.

Серед останніх знахідок – бронзовий виріб: чи то пряжка, то чи підвіска.

"Із цікавих знахідок цього розкопу кілька таврованих горл гераклейських амфор, Синопська амфора з тавром", – повідомив керівник підводної експедиції Віктор Вахонеєв.

"Знахідки поки не виходять за межі 4 сторіччя до нашої ери. Наше максимальне завдання на цей рік – дійти до нижніх шарів Акри, адже ще ніхто не бачив нестривожений шар 5-го, а, можливо, і кінця 6-го сторіччя до нової ери", – додав він .

Поки найцікавіша знахідка цього сезону – другий дерев'яний гребінь.

За останні 6 років археологи почали з нуля створювати план стародавнього міста.

За їхнім висновком, Акру було засновано в результаті внутрішньої колонізації Боспору і побудовано за гіпподамовою системою – паралельні і перпендикулярні вулиці.

"У чому особливість Акри – у нас чудово збережуться органічні залишки: те, що на землі ні в Пантикапеї, ні в Мірмекії, не в Тірітаці просто не може зберегтися через низку хімічних і фізичних процесів, які відбуваються на сущі. Під водою в шарі піску і глини є можливість збереження дерев", – розповів Вахонеєв.

Нагадаємо, Міністерство культури України обурене виставкою "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", яка триває у Московському державному музеї образотворчого мистецтва імені А.С. Пушкіна.