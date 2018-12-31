CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські бойові літаки завдали повітряних ударів у провінції Ідліб по житловим районам та позиціям антиурядової опозиції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські бомбардувальники завдали ударів по житловим районам Ідліба
Після авіаударів сирійський режим атакував місто артилерійським вогнем
фото ілюстративне
"Російські бойові літаки завдали ударів по житловим районам та позиціям опозиції у північно-західній провінції Ідліб", - повідомляє агенція Anadolu.
Після авіаударів сирійський режим атакував місто артилерійським вогнем.
За словами представників опозиційної до уряду цивільної оборони, щонайменше одна дитина отримала поранення під час атаки.
Додамо, що на Донбасі в понеділок, 31 грудня, отримали поранення двоє українських військових.
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31 12 2018 20:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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