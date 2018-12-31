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Російські бомбардувальники завдали ударів по житловим районам Ідліба

Після авіаударів сирійський режим атакував місто артилерійським вогнем
Російські бойові літаки завдали повітряних ударів у провінції Ідліб по житловим районам та позиціям антиурядової опозиції.
Російські бомбардувальники завдали ударів по житловим районам Ідліба фото ілюстративне

"Російські бойові літаки завдали ударів по житловим районам та позиціям опозиції у північно-західній провінції Ідліб", - повідомляє агенція Anadolu.

Після авіаударів сирійський режим атакував місто артилерійським вогнем.

За словами представників опозиційної до уряду цивільної оборони, щонайменше одна дитина отримала поранення під час атаки.

Додамо, що на Донбасі в понеділок, 31 грудня, отримали поранення двоє українських військових.

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31 12 2018 20:46
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