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Російські чиновники розповіли про "змову" щодо використання допінгу - ЗМІ

Шахрайські схеми використовувалися роками
Виконуюча обов'язки голови Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Ганна Анцеліовіч назвала масштабне застосування допінгу російськими спортсменами "інституційною змовою".
Російські чиновники розповіли про "змову" щодо використання допінгу - ЗМІ Фото:unian.ua

Російські чиновники вперше визнають факт змови навколо застосування допінгу. Однак Анцеліовіч та інші опитані виданням чиновники заперечують, що вищі урядові чиновники та президент Володимир Путін були присвячені або причетні до того, що відбувається, - повідомляє DW, посилаючись на метеріали газети New York Times.

Анцеліовіч зазначила, що була "шокована" результатами розслідування, яке виявило, що шахрайські схеми використовувалися роками. Так, високопоставлений співробітник Російського антидопінгового агентства на Олімпіаді в Сочі систематично підміняв допінг-проби спортсменів і постачав їх забороненими препаратами. Співробітники ФСБ брали участь у підміні аналізів спортсменів. Високопоставлений співробітник міністерства спорту роками покривав провідних атлетів, які використовували стимулюючі препарати.

Голова Незалежної громадської антидопінгової комісії ОКР 81-річний Віталій Смирнов, який повинен реформувати антидопінгову систему в Росії, також заперечує, що вище керівництво країни причетне до організації системи допінгу.

"Ми зробили багато помилок", - сказав він в інтерв'ю NYT. Він також вважає, що потрібно "знайти причини, через які молоді спортсмени приймають допінг".

При цьому Смирнов вказав на зломи документів WADA хакерами з угрупування Fancy Bear. З цих документів випливає, що сотні спортсменів із західних країн приймали формально заборонені ліки в медичних цілях.

"Росія ніколи не мала тих можливостей, що були надані іншим країнам. Переважні настрій в Росії був таким, що в нас немає шансів", - вважає Смирнов.

Нагадаємо, всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.

Відтак, союз біатлоністів Великобританії (BBU) 21 грудня опублікував заяву про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.

 

 

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28 12 2016 10:59
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