Російські держкомпанії купували продукцію Microsoft попри санкції

У Microsoft заявили, що вивчають питання про постачання своїх продуктів в обхід санкцій

Російські державні компанії, у тому числі кримські підприємства, закуповували програмне забезпечення Microsoft в обхід західних санкцій.

Організації, які потрапили під санкції, закупили не менше п'яти тисяч продуктів Microsoft на загальну суму понад 60 мільйонів рублів, інформує Reuters з посиланням на дані сайту держзакупівель.

Серед замовників такого програмного забезпечення концерн "Алмаз-Антей", що виробляє зенітні комплекси "Бук", і "Главгосэкспертиза", яка бере участь у будівництві моста через Керченську протоку. Обидві компанії придбали продукти Microsoft з відкритою ліцензією, яка вимагає розкривати всі реквізити покупця.

В усіх випадках поставки здійснюються через третіх осіб. Неназваний представник однієї з компаній, які перепродують ПО, розповів Reuters, що "якщо сьогодні вимкнути всі програмні продукти Microsoft в Криму, відсотків дев'яносто економіки Криму просто зупиниться".

У Microsoft агентству заявили, що вивчають питання про постачання своїх продуктів в обхід санкцій.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".