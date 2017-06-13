Російські дипломати, яких видворили з Молдови, вербували бойовиків на Донбас

Вони, ймовірно, були офіцерами, що працювали під прикриттям на російську військову розвідку

Молдовська розвідка вважає, що п'ятеро російських дипломатів, які були видворені з Молдови минулого місяця, були шпигунами та вербували бойовиків для участі у конфлікті на Донбасі.

Про це у вівторок, 13 червня, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в уряді та два неназвані дипломатичні джерела.

За даними агентства, п’ятьох дипломатів прогнали з Молдови, тому що вони, ймовірно, були офіцерами, що працювали під прикриттям на російську військову розвідку.

Молдовські чиновники вважають, що росіяни вербували бойовиків з Гагаузії, яких перед боями відправляли у напіввійськовий тренувальний табір в Ростовській області на півдні Росії. Втім джерела, що спілкувалися на умовах анонімності, не уточнюють, яким чином та скільки саме було завербовано бойовиків.

За даними джерел, СБУ повідомляла молдовську владу про гагаузів, які борються на сході України.

Відповідаючи на питання Reuters, чи були п'ятеро росіян офіцерами ГРУ, прес-секретар молдовського МЗС заявила, що вони дипломати і відмовилася коментувати далі.

Міністерство закордонних справ Росії відмовилося від коментарів. Міністерство оборони Росії не відповіло на прохання стосовно надання коментарів.

Нагадаємо, 29 травня Молдова вислала з країни п'ятьох російських дипломатів, їх імена поки що не повідомляються.

У МЗС Росії пообіцяли дати жорстку відповідь на висилку своїх дипломатів з Молдови.

У свою чергу президент Молдови Ігор Додон засудив рішення вислати російських дипломатів.

Згодом Росія оголосила п'ятьох співробітників молдовської дипломатичної місії в Москві персонами нон грата.