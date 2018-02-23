Російські фанати влаштували погроми в Іспанії: є жертви, - ВІДЕО

Співробітник іспанської поліції помер під час зіткнень між вболівальниками перед футбольним матчем "Атлетіка" з Більбао та московського "Спартака".

"Наші співчуття колегам, друзям та родичам співробітника Ertzaintza, який помер під час виконання службових обов’язків", - йдеться у офіційному повідомленні поліції Країни Басків (Ertzaintza) в Twitter.

Все почалося з того, що російські фани пройшли маршем по Більбао. Згодом у центрі міста почалися сутички, поліції довелося залучити понад 500 правоохоронців, щоб врегулювати ситуацію.

В одну із лікарень Більбао було доставлено п'ять постраждалих, в тому числі троє росіян. Учасники сутичок з обох сторін використовували пляшки, скляні предмети і фаєри. П'ять осіб були затримані, серед них – троє росіян.

Зазначимо, що "Спартак" виграв вчорашню гру, але вилетів з Ліги Європи за сумою двох матчів.

Нагадаємо, що фанати київського "Динамо" зазнали нападу з боку російських ультрас під час матчу киян з грецьким футбольним клубом "АЕК". Інцидент трапився в одному із барів Афін.

Водночас, росіяни вважають саме українських фанатів винуватцями бійки.