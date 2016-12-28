Російські хакери атакували сервери ОБСЄ
Французька газета Le Monde повідомила, що за атакою стоїть група російських хакерів, інформує Reuters.
"Була атака. Ми дізналися про неї на початку листопада", - сказала прес-секретар ОБСЄ, підтвердивши повідомлення Le Monde.
"Зараз системи надійний. Нам встановили абсолютно нові системи безпеки і паролі", - зазначила вона.
Видання Le Monde процитувало неназване джерело західних спецслужб, яке зв'язало хакерську атаку з російською групою кібершпіонажу під назвою APT28, також відома як Fancy Bears.
Те саме джерело сказало газеті, що група стояла за атаками на сервери Демократичної партії в США під час передвиборної кампанії.
Прес-секретар ОБСЄ повідомила, що організація знає про "домисли" щодо ролі APT28 в атаці.
"Однак у нас немає можливості провести розслідування і ми не хочемо будувати припущення", - сказала вона.
Нагадаємо, що адміністрація Барака Обами близька до оголошення серії заходів для покарання Росії за її втручання у президентські вибори США, на яких виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп.
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