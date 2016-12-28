Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Російські хакери атакували сервери ОБСЄ

Та сама група хакерів стояла за атаками на сервери Демократичної партії в США
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стала жертвою кібератаки.
Російські хакери атакували сервери ОБСЄ Фото: MosDay.ru

Французька газета Le Monde повідомила, що за атакою стоїть група російських хакерів, інформує Reuters.

"Була атака. Ми дізналися про неї на початку листопада", - сказала прес-секретар ОБСЄ, підтвердивши повідомлення Le Monde.

"Зараз системи надійний. Нам встановили абсолютно нові системи безпеки і паролі", - зазначила вона.

Видання Le Monde процитувало неназване джерело західних спецслужб, яке зв'язало хакерську атаку з російською групою кібершпіонажу під назвою APT28, також відома як Fancy Bears.

Те саме джерело сказало газеті, що група стояла за атаками на сервери Демократичної партії в США під час передвиборної кампанії.

Прес-секретар ОБСЄ повідомила, що організація знає про "домисли" щодо ролі APT28 в атаці.

"Однак у нас немає можливості провести розслідування і ми не хочемо будувати припущення", - сказала вона.

Нагадаємо, що адміністрація Барака Обами близька до оголошення серії заходів для покарання Росії за її втручання у президентські вибори США, на яких виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2016 19:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.