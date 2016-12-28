Російські хакери атакували сервери ОБСЄ

Та сама група хакерів стояла за атаками на сервери Демократичної партії в США

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стала жертвою кібератаки.

Французька газета Le Monde повідомила, що за атакою стоїть група російських хакерів, інформує Reuters.

"Була атака. Ми дізналися про неї на початку листопада", - сказала прес-секретар ОБСЄ, підтвердивши повідомлення Le Monde.

"Зараз системи надійний. Нам встановили абсолютно нові системи безпеки і паролі", - зазначила вона.

Видання Le Monde процитувало неназване джерело західних спецслужб, яке зв'язало хакерську атаку з російською групою кібершпіонажу під назвою APT28, також відома як Fancy Bears.

Те саме джерело сказало газеті, що група стояла за атаками на сервери Демократичної партії в США під час передвиборної кампанії.

Прес-секретар ОБСЄ повідомила, що організація знає про "домисли" щодо ролі APT28 в атаці.

"Однак у нас немає можливості провести розслідування і ми не хочемо будувати припущення", - сказала вона.

Нагадаємо, що адміністрація Барака Обами близька до оголошення серії заходів для покарання Росії за її втручання у президентські вибори США, на яких виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп.