Російські хакери два роки мали доступ до пошти Міноборони Данії Зараз проблему усунули

Група хакерів, яка здійснила кібератаку на електронну пошту Демократичної партії США минулого року, мала доступ і до поштових акаунтів працівників Міноборони Данії.

Фото: news-front.info

Про це заявив міністр оборони Данії Клаус Фредеріксен, повідомляє Berlingske. Упродовж 2015 та 2016 років хакери з угрупування Fancy Bear мали доступ до інформації з пошти певних співробітників Міноборони. “Слід веде до служб розвідки та центральних органів російського уряду”, – розповів Клаус Фредеріксен. Злам став можливий через недостатній захист поштових скриньок. Наразі цю проблему усунули. Нагадаємо, екс-радник Дональда Трампа періоду президентських виборів у США Роджер Стоун зізнався, що листувався з хакером Guccifer 2.0. Іноземні держави могли втручатися в процес голосування на референдумі про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Проти України ведеться масштабна кіберрозвідка, очевдино, з боку Російської Федерації з метою дискредитації певних політиків та окремих політичних сил.

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