Російські хакери два роки мали доступ до пошти Міноборони Данії
Про це заявив міністр оборони Данії Клаус Фредеріксен, повідомляє Berlingske.
Упродовж 2015 та 2016 років хакери з угрупування Fancy Bear мали доступ до інформації з пошти певних співробітників Міноборони.
“Слід веде до служб розвідки та центральних органів російського уряду”, – розповів Клаус Фредеріксен.
Злам став можливий через недостатній захист поштових скриньок.
Наразі цю проблему усунули.
Нагадаємо, екс-радник Дональда Трампа періоду президентських виборів у США Роджер Стоун зізнався, що листувався з хакером Guccifer 2.0.
Іноземні держави могли втручатися в процес голосування на референдумі про вихід Великобританії з Європейського Союзу.
Проти України ведеться масштабна кіберрозвідка, очевдино, з боку Російської Федерації з метою дискредитації певних політиків та окремих політичних сил.
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