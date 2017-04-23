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Російські хакери два роки мали доступ до пошти Міноборони Данії

Зараз проблему усунули
Група хакерів, яка здійснила кібератаку на електронну пошту Демократичної партії США минулого року, мала доступ і до поштових акаунтів працівників Міноборони Данії.
Російські хакери два роки мали доступ до пошти Міноборони Данії Фото: news-front.info

Про це заявив міністр оборони Данії Клаус Фредеріксен, повідомляє Berlingske.

Упродовж 2015 та 2016 років хакери з угрупування Fancy Bear мали доступ до інформації з пошти певних співробітників Міноборони.

“Слід веде до служб розвідки та центральних органів російського уряду”, – розповів Клаус Фредеріксен.

Злам став можливий через недостатній захист поштових скриньок.

Наразі цю проблему усунули.

Нагадаємо, екс-радник Дональда Трампа періоду президентських виборів у США Роджер Стоун зізнався, що листувався з хакером Guccifer 2.0.

Іноземні держави могли втручатися в процес голосування на референдумі про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Проти України ведеться масштабна кіберрозвідка, очевдино, з боку Російської Федерації з метою дискредитації певних політиків та окремих політичних сил.

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23 04 2017 23:00
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