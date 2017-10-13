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Російські хакери використовували гру Pokemon Go для дестабілізації ситуації в США, - CNN

Через різні платформи поширювалися повідомлення про застосування насильства з боку правоохоронних органів до афроамериканців
Російська "фабрика тролів" використовувала для спроб дестабілізації ситуації всередині США гру Pokemon Go та інші інструменти.
Російські хакери використовували гру Pokemon Go для дестабілізації ситуації в США, - CNN Фото: ibtimes.com

Про це повідомляє CNN з посиланням на результати власного розслідування.

За даними телеканалу, за допомогою "фабрики тролів" була запущена кампанія "Don't Shoot Us" ("Не стріляйте в нас"), яка повинна була виглядати як проект активістів руху "Black Lives Matter".

В рамках кампанії через різні платформи, у тому числі Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, YouTube і Pokemon Go, поширювалися повідомлення про застосування насильства з боку правоохоронних органів до афроамериканців. Таким чином, вважає CNN, ініціатори кампанії намагалися домогтися одразу двох цілей - спровокувати зростання невдоволення серед афроамериканського населення і змусити інших жителів країни думати, що активісти "Black Lives Matter" є загрозою, що зростає.

В рамках кампанії на сайті donotshoot.us був оголошений конкурс для учасників гри Pokemon Go. Їм пропонувалося ловити покемонів в тих місцях, де поліція застосовувала зброю проти афроамериканців, і давати спійманим покемонам імена загиблих в таких інцидентах темноношкірих. Виконавши ці умови гравцям Pokemon Go організатори конкурсу обіцяли подарункові карти в інтернет-магазині Amazon.

Телеканал зазначає, що немає інформації про те, чи взяв хтось з гравців у Pokemon Go участь у цьому конкурсі, і чи був вручений хоча б один з обіцяних призів.

З сайтом donotshoot.us, де проводився конкурс для гравців у Pokemon Go, виявили пов'язаними понад 200 відеозаписів у Youtube, що відносяться до випадків застосування насильства поліцейськими щодо афроамериканців. Телеканал також виявив зв'язок з цим сайтом з публікаціями в сервісі мікроблогів Tumblr, у тому числі і про конкурс для гравців Pokemon Go.

Сам сайт donotshoot.us, як вказує CNN, був зареєстрований на вигадане ім'я.

Сторінка "Don't Shoot Us", повідомляє телеканал з посиланням на інформовані джерела, була серед 470 акаунтів, які Facebook заблокував як підозрілі. З "Don't Shoot Us", як вдалося з'ясувати CNN, були пов'язані і ще кілька заблокованих з тієї ж причини акаунтів в соцмережі.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова відкинула причетність Росії до вказаних каналом маніпуляцій.

Нагадаємо, газета The Wall Street Journal повідомляла, що російські хакери отримали доступ до файлів американського Агентства національної безпеки завдяки антивірусу "Лабораторії Касперського".

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13 10 2017 12:43
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