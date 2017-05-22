Російські кондитери через українські мита на шоколад можуть втратити 15-17 млн доларів
"Російські виробники кондитерських виробів давно вже освоюють нові ринки, так що компенсувати в середньостроковій перспективі випадаючі через мито обсяги, завдання посильне. Тим не менш в Україну припадали досить помітні обсяги поставок, і за розрахунками ЦДКР російські кондитери тільки за підсумками 2017 року можуть недоотримати близько 15-17 млн доларів", - заявила виконавчий директор Центру досліджень кондитерського ринку Єлизавета Нікітіна, інформує ТАСС.
Повідомляється, що в 2016 році в Україну було експортовано 7,5 тисяч тонн шоколадних кондитерських виробів на суму 22,9 млн доларів.
Україна є шостим за величиною покупцем цього виду солодощів, на неї припадає майже 5% російського експорту шоколадних виробів.
Нагадаємо, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела на 5 років антидемпінгове мито для шоколадних виробів з Росії.
Як відомо, в лютому цього року Україна пригрозила, що у випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.
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