Російські лікарі не підтвердили у політв'язня Клиха рак шкіри

У політв'язня Станіслава Клиха російські лікарі не підтвердили діагноз рак шкіри.

Клиху зробили усі необхідні аналізи і діагноз раку, який він підозрює у себе, не підтверджується, повідомила уповноважена з прав людини Росії Тетяни Москалькова українському омбудсмену Людмилі Денісовій.

Денісова зазначила, що звернеться до консула задля перевірки цієї інформації.

"Зі слів Москалькової, уповноважений з прав людини Челябінської області повідомила їй, що Станіславу зробили усі необхідні аналізи і діагноз раку, який він підозрює у себе, не підтверджується. Буду звертатись до консула для перевірки цiєї iнформацiї", - зазначила Денісова.

Раніше матір політв'язня повідомляла, що Клих підозрює у себе рак шкіри. Також він поскаржився на сильний біль у нирках та серці. Попри такий стан здоров’я політв’язня повернули з лікарні Челябінська до в’язниці у Верхньоуральську.

Вона також повідомила, що хворий на діабет кримський татарин Едем Бекіров, який утримується в анексованому Криму, буде направлений до лікарні для обстеження.

"За словами російського омбудсмена, хворий на діабет Едем Бекіров має експрес-прибори для вимірювання рівня цукру в крові безпосередньо в камері, а також забезпечений усім необхідним", - написала Денісова.

"На моє прохання Тетяна Москалькова вже поговорила з "керівником" Федеральної служби виконання покарань у Криму і він пообіцяв, що у понеділок Едема Бекірова відвезуть у лікарню для проведення необхідних медичних досліджень, а також нададуть усю необхідну меддопомогу", - зазначила омбудсмен.

Вона також повідомила, що в понеділок у Москві відбудеться її конфіденційна зустріч із Москальковою.

"Усі інші питання ми вже обговоримо безпосередньо на зустрічі у Москві у понеділок. Ми домовились з Тетяною Москальковою про час зустрічі і вирішили, що вона буде конфіденційною", - йдеться в повідомленні.

У Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території Росії. 58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік та 24 військовополонених моряків.