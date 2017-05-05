Російські медіа брешуть про наплив туристів у Криму, - Слободян
За даними російських ЗМІ, через КПВВ "Чогнар" у Крим нібито пройшли більше 18,5 тисяч осіб. Проте, за 5 вихідних днів (з 29.04 по 03.05) прикордонники на адмінкордоні з Кримом оформили 9700 осіб і 1,5 тисячі транспортних засобів.
"Порівняно з минулорічним періодом травневих свят, пасажиропотік тільки через контрольний пункт "Чонгар" в напрямку анексованого півострова в 2017 році знизився на 60% і транспортний - на 62%", - написав голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, фінська державна залізнична компанія VR вилучила з обігу наклад свого журналу після того, як видання надрукувало оголошення про відпочинок в окупованому Криму.
Зазначимо, минулого року депутати Херсонської міської ради 20 жовтня ухвалили рішення заборонити розміщення на території міста реклами пасажирських перевезень на тимчасово окуповані територій Криму, Луганської та Донецької областей.
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