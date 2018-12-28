Російські мости та паркани не змінять українського статусу Криму, - МЗС
"Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою", - написала у Twitter речник МЗС Катерина Зеленко, повідомляє "Укрінформ".
На кордоні окупованого Криму з материковою Україною завершено будівництво паркану та налаштування системи сигналізаційних датчиків. У російській ФСБ стверджують, що будівництво пов'язано з "можливими спробами прориву диверсійно-розвідувальних груп".
Нагадаємо, 3 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна запускає проект під назвою "Стіна" для зміцнення кордону з Росією.
"Це будівництво кордону між Україною і Російською Федерацією", - сказав тоді Яценюк.
12 вересня Кабмін виділив на будівництво "Стіни" $100 млн.
10 вересня Президент Петро Порошенко заявив, що, можливо, доведеться на кордоні із Росією збудувати потужну оборонну лінію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата