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Російські мости та паркани не змінять українського статусу Криму, - МЗС

"Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою"
Спорудження окупаційною владою Росії мостів чи парканів нічого не змінить у статусі українського Криму.
Російські мости та паркани не змінять українського статусу Криму, - МЗС Фото: 112.ua

"Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою", - написала у Twitter речник МЗС Катерина Зеленко, повідомляє "Укрінформ".

На кордоні окупованого Криму з материковою Україною завершено будівництво паркану та налаштування системи сигналізаційних датчиків. У російській ФСБ стверджують, що будівництво пов'язано з "можливими спробами прориву диверсійно-розвідувальних груп".

Нагадаємо, 3 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна запускає проект під назвою "Стіна" для зміцнення кордону з Росією.

"Це будівництво кордону між Україною і Російською Федерацією", - сказав тоді Яценюк.

12 вересня Кабмін виділив на будівництво "Стіни" $100 млн.

10 вересня Президент Петро Порошенко заявив, що, можливо, доведеться на кордоні із Росією збудувати потужну оборонну лінію.

 
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28 12 2018 19:35
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