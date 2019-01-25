Російські найманці прибули до Венесуели охороняти президента Мадуро, - Reuters

Росіяни нібито прилетіли до Венесуели не з РФ, а з інших країн, де перебували з завданнями

До Венесуели останніми днями прибули бійці російських приватних військових компаній. Очікується, що вони прибули для забезпечення безпеки президента Ніколаса Мадуро від опозиції й протестувальників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, близьких до російських ПВК.

Третє джерело агентства, також близьке до ПВК, підтвердило, що російські бійці перебувають у Венесуелі, однак не міг уточнити, коли вони туди прибули і для чого.

За словами одного з джерел, одна група найманців прибула туди перед президентськими виборами в травні 2018 роки (агентство не уточнює, чи залишилася вона в країні), інша прибула недавно. Росіяни нібито прилетіли до Венесуели не з РФ, а з інших країн, де перебували з завданнями.

Отаман "казаків" товариства Ховріно Євген Шабаєв, який сам заявляв, що підтримує зв’язок з деякими співробітниками ПВК, сказав, що у Венесуелі може бути близько 400 російських найманців. Інші джерела агентства говорять про меншу кількість.

Шабаєв із посиланням на власні джерела в одній з російських служб безпеки, зазначив, що найманці прилетіли до Венесуели на початку цього тижня, за день або два до початку масових протестів. Він також заявив, що завдання російських найманців нібито полягає в тому, аби не допустити затримання президента Мадуро його власними охоронцями, серед яких можуть бути прихильники опозиції.

Міноборони Росії і Міністерство інформації Венесуелу на запити Reuters не відповіли, а прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має такої інформації.

Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.