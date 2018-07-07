Російські найманці, які воювали на Донбасі, просять Путіна дати їм статус УБД
У "Відкритій заяві Загальноросійських Офіцерських Зборів" група "ветеранів збройних сил РФ і бойових дій" вимагає від російської влади легалізувати приватні військові компанії і, відповідно, людей, які в них служили, бо зараз вони позбавлені соціальних гарантій і їм загрожує кримінальне переслідування за найманство, інформує "Радіо Свобода".
"Через відсутність правового статусу учасника приватної військової компанії солдати і офіцери, даних бойових підрозділів, не мають ніякої соціальної, реабілітаційної, економічної підтримки з боку держави", - йдеться у зверненні.
"При цьому дані керівники приватних військових компаній ("Патріот", "Вагнер" і ін.) отримують державні нагороди з рук особисто Президента РФ. В рамках міждержавних переговорів афілійовані структури керівництва ПВК отримують вигідні економічні контракти", - скаржаться найманці.
Бойовики приватних військових компаній також скаржаться, що вони знаходяться на особливому обліку в МВС і ФСБ РФ і постійно піддаються перевіркам. А сім'ї загиблих найманців, зважаючи на відсутність правових механізмів, змушені замовчувати факт участі рідних в ПВК.
Зі звернення також випливає, що рідні загиблих бойовиків піддаються залякуванню з боку силовиків і "інших осіб, які не мають правового статусу".
Найманці вимагають визнати за ними статус учасників бойових дій.
Цю заяву, як стверджується, відправлено до адміністрації президента РФ. Одним з тих, хто її підписав в якості "голови комітету "Загальноросійського офіцерського зібрання" є Євген Шабаев, отаман казацького товариства "Ховріно".
Нагадаємо, що СБУ оприлюднила нові докази участі російських найманців ПВК "Вагнера" у військових злочинах проти України.
Найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.
Також відомо, що члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.
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