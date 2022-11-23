RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

російські окупанти пограбували машини Енергоатому з обладнання для ЗАЕС

Вантажівки "НАЕК "Енергоатом" із критично важливим обладнанням та запчастинами для ЗАЕС, пограбували російські окупанти. Загарбники викрали кілька десятків обігрівачів, необхідних для роботи ЗАЕС взимку
російські окупанти пограбували машини Енергоатому з обладнання для ЗАЕС Фото: Facebook

Вантажівки  "НАЕК "Енергоатом" із критично важливим обладнанням та запчастинами для ЗАЕС, пограбували російські окупанти. Загарбники викрали  кілька десятків обігрівачів, необхідних для роботи ЗАЕС взимку, повідомив Енергоатом у телеграмі.

"Окупанти пограбували вантаж Енергоатома, який прямував на Запорізьку АЕС

Минулого тижня ДП «НАЕК «Енергоатом» доправило на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж з критично важливим обладнанням та запчастинами.

На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та «вилучили на свої потреби» 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі.

Обігрівачі потрібні ЗАЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.

Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають", - йдеться у повідомленні.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 11 2022 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.