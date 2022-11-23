російські окупанти пограбували машини Енергоатому з обладнання для ЗАЕС

Вантажівки "НАЕК "Енергоатом" із критично важливим обладнанням та запчастинами для ЗАЕС, пограбували російські окупанти. Загарбники викрали кілька десятків обігрівачів, необхідних для роботи ЗАЕС взимку

Вантажівки "НАЕК "Енергоатом" із критично важливим обладнанням та запчастинами для ЗАЕС, пограбували російські окупанти. Загарбники викрали кілька десятків обігрівачів, необхідних для роботи ЗАЕС взимку, повідомив Енергоатом у телеграмі.

"Окупанти пограбували вантаж Енергоатома, який прямував на Запорізьку АЕС

Минулого тижня ДП «НАЕК «Енергоатом» доправило на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж з критично важливим обладнанням та запчастинами.

На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та «вилучили на свої потреби» 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі.

Обігрівачі потрібні ЗАЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.

Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають", - йдеться у повідомленні.