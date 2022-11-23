російські окупанти пограбували машини Енергоатому з обладнання для ЗАЕС
Вантажівки "НАЕК "Енергоатом" із критично важливим обладнанням та запчастинами для ЗАЕС, пограбували російські окупанти. Загарбники викрали кілька десятків обігрівачів, необхідних для роботи ЗАЕС взимку, повідомив Енергоатом у телеграмі.
"Окупанти пограбували вантаж Енергоатома, який прямував на Запорізьку АЕС
Минулого тижня ДП «НАЕК «Енергоатом» доправило на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж з критично важливим обладнанням та запчастинами.
На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та «вилучили на свої потреби» 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі.
Обігрівачі потрібні ЗАЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.
Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають", - йдеться у повідомленні.
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