Російські окупанти примусово депортують жителів Херсонщини на південь рф

Евакуація відбувається не добровільно. Спочатку росіяни створюють гуманітарну кризу в регіоні, вивозять звідти всі заклади медицини, освіти та аптеки.

З тимчасово окупованих територій Херсонської області російські окупанти примусово "евакуюють" українців на південь рф. Таким чином російська влада хоче виправити демографічну кризу на власних територіях за рахунок примусово вивезених українців.

Евакуація відбувається не добровільно, повідомляє Центр національного спротиву. Спочатку росіяни створюють гуманітарну кризу в регіоні, вивозять звідти всі заклади медицини, освіти та аптеки.

“Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх “евакуюють” до південного федерального округу рф”, — йдеться в повідомленні.

Людей депортують до Краснодарського та Ставропольського країв, закривають виїзд до вільної України. Місцеві, які обрали лишитися на окупованій території, вимушені виживати в умовах продовольчої та гуманітарної кризи.

Також окупанти посилюють репресії проти мирного населення. Вони цинічно обіцяють людям грошові виплати та відшкодування придбання житла, втім відбувається це лише на словах.