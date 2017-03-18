Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Російські політтехнологи розглядають ідею економічної блокади України, – ЗМІ

"Громадянське суспільство РФ" може виступити за заборону російських поставок "кривавому київськиму режиму"
За словами першого заступника головного редактора "Дзеркала тижня" Сергія Рахманіна, у відповідь на блокаду Україною окупованого Донбасу Росія може ввести економічну блокаду України.
Російські політтехнологи розглядають ідею економічної блокади України, – ЗМІ Фото: novostipmr.com

Про це журналіст пише в своїй статті.

"Розповідають, що російські технологи тестують ідею – російський варіант "блокади торгівлі на крові". "Громадянське суспільство РФ" може виступити за заборону російських поставок кривавому київськиму режиму. У Москві знають про ступінь залежності української економіки від тамтешнього імпорту. Зокрема, в сфері енергетики. Особливо атомної. Знають про те, що мізерно мало зроблено для подолання цієї залежності від окупанта", – зазначає журналіст.

"Сумнівно, що росіяни наважаться на блокаду найближчим часом. Але налякати можуть. І сам напрямок політтехнологічного пошуку симптоматичний", – додав він.

Нагадаємо, обсяги торгівлі України з Росією в 2012-2015 роках сумарно скоротилися на $ 98 млрд.

За матеріалами Служби безпеки України зупинено зовнішньоекономічну діяльність 243 російським компаніям, які вели бізнес з комерційними структурами тимчасово окупованих терористами територій.

У грудні 2016 року Петро Порошенко повідомив, що частка Росії в загальному балансі зовнішньої торгівлі України за час агресії РФ скоротилася до 8%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2017 23:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.