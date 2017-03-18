Російські політтехнологи розглядають ідею економічної блокади України, – ЗМІ
Про це журналіст пише в своїй статті.
"Розповідають, що російські технологи тестують ідею – російський варіант "блокади торгівлі на крові". "Громадянське суспільство РФ" може виступити за заборону російських поставок кривавому київськиму режиму. У Москві знають про ступінь залежності української економіки від тамтешнього імпорту. Зокрема, в сфері енергетики. Особливо атомної. Знають про те, що мізерно мало зроблено для подолання цієї залежності від окупанта", – зазначає журналіст.
"Сумнівно, що росіяни наважаться на блокаду найближчим часом. Але налякати можуть. І сам напрямок політтехнологічного пошуку симптоматичний", – додав він.
Нагадаємо, обсяги торгівлі України з Росією в 2012-2015 роках сумарно скоротилися на $ 98 млрд.
За матеріалами Служби безпеки України зупинено зовнішньоекономічну діяльність 243 російським компаніям, які вели бізнес з комерційними структурами тимчасово окупованих терористами територій.
У грудні 2016 року Петро Порошенко повідомив, що частка Росії в загальному балансі зовнішньої торгівлі України за час агресії РФ скоротилася до 8%.
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