Російські політтехнологи розглядають ідею економічної блокади України, – ЗМІ

За словами першого заступника головного редактора "Дзеркала тижня" Сергія Рахманіна, у відповідь на блокаду Україною окупованого Донбасу Росія може ввести економічну блокаду України.

Про це журналіст пише в своїй статті.

"Розповідають, що російські технологи тестують ідею – російський варіант "блокади торгівлі на крові". "Громадянське суспільство РФ" може виступити за заборону російських поставок кривавому київськиму режиму. У Москві знають про ступінь залежності української економіки від тамтешнього імпорту. Зокрема, в сфері енергетики. Особливо атомної. Знають про те, що мізерно мало зроблено для подолання цієї залежності від окупанта", – зазначає журналіст.



"Сумнівно, що росіяни наважаться на блокаду найближчим часом. Але налякати можуть. І сам напрямок політтехнологічного пошуку симптоматичний", – додав він.

Нагадаємо, обсяги торгівлі України з Росією в 2012-2015 роках сумарно скоротилися на $ 98 млрд.

За матеріалами Служби безпеки України зупинено зовнішньоекономічну діяльність 243 російським компаніям, які вели бізнес з комерційними структурами тимчасово окупованих терористами територій.

У грудні 2016 року Петро Порошенко повідомив, що частка Росії в загальному балансі зовнішньої торгівлі України за час агресії РФ скоротилася до 8%.