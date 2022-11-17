російські пропагандисти закликають до вивезення та всиновлення українських дітей – ISW
Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).
З 9 листопада блогери в рф почали поширювати багатосерійний "документальний" серіал про кількох усиновлених дітей із Донбасу.
"У документальному серіалі стверджується, що тільки 2022 року російська влада евакуювала з Донбасу понад 150 000 дітей" - йдеться у зведенні.
Тоді як, нещодавно президент України заявляв, що за час окупації в рф було вивезено 11 тисяч дітей. Проте Володимир Зеленський зазначив, що це лише перевірені дані, скільки ж насправді було вкрадено маленьких українців достеменно не відомо.
Експерти Інституту дослідження війни зазначають, що заходи з примусової депортації, під виглядом програм реабілітації та оздоровчих заходів, імовірно складають основу російської кампанії з депопуляції України. По своїй суті це є прямим порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і країна, яка здійснює ці протиправні дії, має нести відповідне покарання.
Раніше повідомлялось, що додому вдалось повернути 103 дитини, яких росіяни примусово вивезли з України.
Додати коментар
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Прах трьох президентів у вигнанні повернули в в країну до 100-річчя незалежної Польщі
- Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян
- російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом