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Російські прикордонники побили українця, – Держприкордонслужба

Українські прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої надали первинну медичну допомогу потерпілому
У суботу вранці поїздом сполученням "Москва-Харків" в пункт контролю "Харків-пасажирський" прибув громадянин України, який, імовірно, був побитий російськими прикордонниками.
Російські прикордонники побили українця, – Держприкордонслужба Фото: Держприкордонслужба

За словами чоловіка, під час проходження прикордонного контролю в російському пункті пропуску "Долбіно" він надав прикордонникам для перевірки всі необхідні для перетину кордону документи, але російський прикордонний наряд відмовився пропускати його через кордон.

На запитання громадянина пояснити причину, з якої йому відмовляють у перетині кордону, відповіді ніхто не надав, після чого двома російськими прикордонниками та однією особою в цивільному нашого співвітчизника силоміць вивели з вагону поїзда.

"Під час висадки правоохоронці РФ безпідставно застосовували до чоловіка заходи фізичного впливу, після яких він отримав тілесні ушкодження. Також, аби приховати фактичне побиття чоловіка, російські прикордонники видалили всі відеофайли з його мобільного телефону, на який він фіксував їх незаконні дії", - заявили в Дерджприкордонслужбі.

Українські прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої надали первинну медичну допомогу потерпілому.

Співробітниками Держприкордонслужби до Холодногірського відділу Національної поліції в Харківській області направлено повідомлення для внесення відомостей в ЄРДР, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого за ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження".

Крім того, Держприкордонслужбою направлено листа до прикордонного відомства Російської Федерації з вимогою надати інформацію щодо обставин затримання та повернення громадянина України, а також надати оцінку діям прикордонників РФ.

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18 08 2018 16:42
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