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Російські школярі отримали грамоти з символікою України

Після того, як помилку помітили, дітям видали грамоти з російським прапором
У школі №22 в місті Сєров (Свердловська область) учням 11 класу вручили грамоти з прапором і гербом України.
Російські школярі отримали грамоти з символікою України Фото: google.com

Фотографію грамоти надіслали читачі видання "Екатеринбург онлайн", повідомляє "Заборона".


Фото: e1.ru

В управлінні освіти Серовское міського округу, де знаходиться школа, поклали відповідальність за те, що трапилося, на класного керівника. Вона завантажила грамоту з Інтернету, не звернувши уваги на символіку України. 

Подібне вже траплялося, нагадує видання. У червні цього року у середній загальноосвітній школі №2 міста Катайський Курганської області учням вручили грамоти, на яких замість символіки Росії зображені герб і прапор України.

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01 07 2018 14:28
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