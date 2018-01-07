Російські школярі отримали грамоти з символікою України

Після того, як помилку помітили, дітям видали грамоти з російським прапором

У школі №22 в місті Сєров (Свердловська область) учням 11 класу вручили грамоти з прапором і гербом України.

Фотографію грамоти надіслали читачі видання "Екатеринбург онлайн", повідомляє "Заборона".



Фото: e1.ru

В управлінні освіти Серовское міського округу, де знаходиться школа, поклали відповідальність за те, що трапилося, на класного керівника. Вона завантажила грамоту з Інтернету, не звернувши уваги на символіку України.

Подібне вже траплялося, нагадує видання. У червні цього року у середній загальноосвітній школі №2 міста Катайський Курганської області учням вручили грамоти, на яких замість символіки Росії зображені герб і прапор України.