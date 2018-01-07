CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ школі №22 в місті Сєров (Свердловська область) учням 11 класу вручили грамоти з прапором і гербом України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські школярі отримали грамоти з символікою України
Після того, як помилку помітили, дітям видали грамоти з російським прапором
Фото: google.com
Фотографію грамоти надіслали читачі видання "Екатеринбург онлайн", повідомляє "Заборона".
Фото: e1.ru
В управлінні освіти Серовское міського округу, де знаходиться школа, поклали відповідальність за те, що трапилося, на класного керівника. Вона завантажила грамоту з Інтернету, не звернувши уваги на символіку України.
Подібне вже траплялося, нагадує видання. У червні цього року у середній загальноосвітній школі №2 міста Катайський Курганської області учням вручили грамоти, на яких замість символіки Росії зображені герб і прапор України.
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01 07 2018 14:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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