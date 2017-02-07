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Російські служби двічі за день перекривали адмінкордон з Кримом

На пунктах пропуску утворилися черги з машин
Російські служби двічі призупиняли пропускні операції на адмінкордоні з анексованим Кримом.
Російські служби двічі за день перекривали адмінкордон з Кримом Фото: google.com

Про це 2 липня в коментарі Крим.Реалії розповів помічник начальника Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов

"Окупанти припиняли сполучення через так званий пропускний пункт навпроти КПВВ "Каланчак" з 11.30 до 15.00, і навпроти КПВВ "Чаплинка" з 15.00 до 16.00", – сказав Шевцов.

Біля пункту "Каланчак" до вечора 2 липня чекало близько 30 машин, в районі "Чаплинки" – 18.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон "про включення внутрішніх морських вод і територіального моря РФ" уздовж прибережної лінії окупованого Криму до складу так званої "вільної економічної зони (ВЕЗ) регіону".

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02 07 2017 23:20
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