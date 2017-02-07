CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські служби двічі призупиняли пропускні операції на адмінкордоні з анексованим Кримом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські служби двічі за день перекривали адмінкордон з Кримом
На пунктах пропуску утворилися черги з машин
Фото: google.com
Про це 2 липня в коментарі Крим.Реалії розповів помічник начальника Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов
"Окупанти припиняли сполучення через так званий пропускний пункт навпроти КПВВ "Каланчак" з 11.30 до 15.00, і навпроти КПВВ "Чаплинка" з 15.00 до 16.00", – сказав Шевцов.
Біля пункту "Каланчак" до вечора 2 липня чекало близько 30 машин, в районі "Чаплинки" – 18.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон "про включення внутрішніх морських вод і територіального моря РФ" уздовж прибережної лінії окупованого Криму до складу так званої "вільної економічної зони (ВЕЗ) регіону".
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02 07 2017 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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