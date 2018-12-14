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Російські спецслужби через соцмережі українців намагаються втрутитись у вибори, - СБУ

СБУ звинуватила у втручанні російське "Агенство Інтернет Досліджень"
Російські спецслужби намагаються вплинути на виборчі процеси в Україні через акаунти українців у соцмережах, заявила Служба безпеки України.
Російські спецслужби через соцмережі українців намагаються втрутитись у вибори, - СБУ Фото: УНІАН

СБУ звинуватила у втручанні російське "Агенство Інтернет Досліджень" (так звану "фабрику тролів", яка причетна до втручання у вибори президента в США), повідомляє "Громадське".

Зазначається, що українцям за гроші пропонували надати доступ до рекламного кабінету акаунтів у Facebook та Twitter для нібито просування реклами.

"Насправді отримані представниками країни-агресора права доступу до акаунтів українців у соціальних мережах будуть використані спецслужбами РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності, маніпулювання суспільною свідомістю, втручання у передвиборчі процеси, а також поширення антиукраїнських матеріалів", - завила СБУ.

Українців закликали бути уважними та повідомляти СБУ, якщо ще будуть такі випадки.

СБУ наголосила, що відповідальним за можливе порушення закону буде власник сторінки у соцмережах, а не той, хто через неї діяв.

Нагадаємо, що служба безпеки України заявляє, що попередила провокації напередодні й під час проведення об'єднавчого церковного собору в Києві, сплановані російськими спецслужбами.

 

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14 12 2018 20:49
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