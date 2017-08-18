Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російські спецслужби готували теракт у Маріуполі, - СБУ

Головною метою теракту було підірвати вибухівку поблизу місця дислокації одного з батальйонів Нацгвардії
Служба безпеки України заявляє про запобігання теракту у Маріуполі, який готували російські спецслужби.
Російські спецслужби готували теракт у Маріуполі, - СБУ СБУ. Фото: informator.media

Зловмисники,які планували напад є громадянами України, двоє з них — уродженці Російської Федерації, один з яких прибув до міста з тимчасово окупованих територій після відбування покарання, - повідомив голова СБУ Василь Грицак, йдеться у повідомленні на сайті Служби.

Оперативники затримали двох чоловіків під час закладання міни російського виробництва у Маріуполі.

За висновками експертів, міна ПОМ-2Р1 прийнята на озброєння збройних сил РФ у 1997 році.

Зазначається, що в Україні не виготовляють міни такого типу, і на обзроєнні їх також немає.

Співробітники СБУ також вилучили у затриманих тротилові шашки вагою 400 та 200 грамів, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, електродетонатори, набої до автоматичної зброї, пакет з болтами, гайками та іншими металевими предметами, що планувалися до використання як вражаючі елементи, будильник з дротами.

Повідомляється про затримання іще одного зловмисника, який, за даними СБУ, на замовлення російських кураторів намагався доставити у Маріуполь засоби ураження — гранати РГД-5 та шість тротилових шістсотграмових шашок.

Нагадаємо, в СБУ заявили про активізацію російських спецслужб на території України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2017 09:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.