Російські спецслужби готували теракт у Маріуполі, - СБУ
Зловмисники,які планували напад є громадянами України, двоє з них — уродженці Російської Федерації, один з яких прибув до міста з тимчасово окупованих територій після відбування покарання, - повідомив голова СБУ Василь Грицак, йдеться у повідомленні на сайті Служби.
Оперативники затримали двох чоловіків під час закладання міни російського виробництва у Маріуполі.
За висновками експертів, міна ПОМ-2Р1 прийнята на озброєння збройних сил РФ у 1997 році.
Зазначається, що в Україні не виготовляють міни такого типу, і на обзроєнні їх також немає.
Співробітники СБУ також вилучили у затриманих тротилові шашки вагою 400 та 200 грамів, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, електродетонатори, набої до автоматичної зброї, пакет з болтами, гайками та іншими металевими предметами, що планувалися до використання як вражаючі елементи, будильник з дротами.
Повідомляється про затримання іще одного зловмисника, який, за даними СБУ, на замовлення російських кураторів намагався доставити у Маріуполь засоби ураження — гранати РГД-5 та шість тротилових шістсотграмових шашок.
Нагадаємо, в СБУ заявили про активізацію російських спецслужб на території України.
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