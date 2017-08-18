Російські спецслужби готували теракт у Маріуполі, - СБУ

Головною метою теракту було підірвати вибухівку поблизу місця дислокації одного з батальйонів Нацгвардії

Служба безпеки України заявляє про запобігання теракту у Маріуполі, який готували російські спецслужби.

Зловмисники,які планували напад є громадянами України, двоє з них — уродженці Російської Федерації, один з яких прибув до міста з тимчасово окупованих територій після відбування покарання, - повідомив голова СБУ Василь Грицак, йдеться у повідомленні на сайті Служби.

Оперативники затримали двох чоловіків під час закладання міни російського виробництва у Маріуполі.

За висновками експертів, міна ПОМ-2Р1 прийнята на озброєння збройних сил РФ у 1997 році.

Зазначається, що в Україні не виготовляють міни такого типу, і на обзроєнні їх також немає.

Співробітники СБУ також вилучили у затриманих тротилові шашки вагою 400 та 200 грамів, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, електродетонатори, набої до автоматичної зброї, пакет з болтами, гайками та іншими металевими предметами, що планувалися до використання як вражаючі елементи, будильник з дротами.

Повідомляється про затримання іще одного зловмисника, який, за даними СБУ, на замовлення російських кураторів намагався доставити у Маріуполь засоби ураження — гранати РГД-5 та шість тротилових шістсотграмових шашок.

Нагадаємо, в СБУ заявили про активізацію російських спецслужб на території України.