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Російські спецслужби готували замах на сімох українських активістів, - СБУ

СБУ виявила у злочинців арсенал зброї і засобів ураження, зокрема саморобні вибухові пристрої
Російські спецслужби стежили за 7 українськими активістами, які працюють на південних територіях України.
Російські спецслужби готували замах на сімох українських активістів, - СБУ СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

Про це повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук під час звіту СБУ про знешкодження резидентурної мережі, інформує Еспресо.TV.

"Під час обшуків ми знайшли список із 7 українських активістів, які діють активно на території південних областей нашої держави. Звичайно, їхні прізвища ми не розголошуємо. Зловмисникам вдалося встановити місця проживання деяких із них, а також маршрути їхнього пересування. Слідчі дії тривають", - сказав він.

Також Ткачук повідомив, що під час обшуку за місцем проживання затриманих, СБУ виявила у злочинців арсенал зброї і засобів ураження, зокрема саморобні вибухові пристрої: 2 бойові гранати, 5 пістолетів ПМ і ТТ, а також пістолет системи "Браунінг" з глушителем, 4 одиниці саморобної вогнепальної зброї.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю.Співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю.

 
 
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22 03 2017 12:57
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