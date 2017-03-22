Російські спецслужби готували замах на сімох українських активістів, - СБУ
Про це повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук під час звіту СБУ про знешкодження резидентурної мережі, інформує Еспресо.TV.
"Під час обшуків ми знайшли список із 7 українських активістів, які діють активно на території південних областей нашої держави. Звичайно, їхні прізвища ми не розголошуємо. Зловмисникам вдалося встановити місця проживання деяких із них, а також маршрути їхнього пересування. Слідчі дії тривають", - сказав він.
Також Ткачук повідомив, що під час обшуку за місцем проживання затриманих, СБУ виявила у злочинців арсенал зброї і засобів ураження, зокрема саморобні вибухові пристрої: 2 бойові гранати, 5 пістолетів ПМ і ТТ, а також пістолет системи "Браунінг" з глушителем, 4 одиниці саморобної вогнепальної зброї.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю.Співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю.
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