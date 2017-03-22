Російські спецслужби готували замах на сімох українських активістів, - СБУ

Російські спецслужби стежили за 7 українськими активістами, які працюють на південних територіях України.

Про це повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук під час звіту СБУ про знешкодження резидентурної мережі, інформує Еспресо.TV.

"Під час обшуків ми знайшли список із 7 українських активістів, які діють активно на території південних областей нашої держави. Звичайно, їхні прізвища ми не розголошуємо. Зловмисникам вдалося встановити місця проживання деяких із них, а також маршрути їхнього пересування. Слідчі дії тривають", - сказав він.

Також Ткачук повідомив, що під час обшуку за місцем проживання затриманих, СБУ виявила у злочинців арсенал зброї і засобів ураження, зокрема саморобні вибухові пристрої: 2 бойові гранати, 5 пістолетів ПМ і ТТ, а також пістолет системи "Браунінг" з глушителем, 4 одиниці саморобної вогнепальної зброї.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю.Співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю.