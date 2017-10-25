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Російські спецслужби намагались завербувати понад півсотні українців, - СБУ

Основні місця, де найчастіше відбувалось вербування це: українсько-російський кордон, лінія розмежування та тимчасово окуповані терористами території
Служба безпеки України протягом 2016 та 2017 років зафіксувала на Луганщині понад 50 спроб вербування українських заробітчан спецслужбами РФ.
Російські спецслужби намагались завербувати понад півсотні українців, - СБУ Фото:ukrinform.ua

"Правоохоронці встановили, що російські "колеги" вдаються до шантажу та створюють штучні компрометуючі ситуації для примушення заробітчан до негласного співробітництва", - повідомляє прес-служба відомства.

В СБУ зазначили, що основні місця, де найчастіше відбувалось вербування це: українсько-російський кордон, лінія розмежування та тимчасово окуповані терористами території.

"Під час проходження паспортного та митного контролю під виглядом начебто додаткової перевірки документів заробітчан запрошують в окреме приміщення для бесіди з кадровими співробітниками ФСБ РФ", - розповідають про схему вербування в прес-службі.

"Потім залякуваннями та погрозами заборони в’їзду на територію Росії, проблемами з правоохоронними органами РФ вони намагаються примусити українців погодитись на негласне співробітництво" - додають у відомстві.

Там зазначили, що спецслужби країни-агресора пропонують громадянам України збирати та передавати відомості про дислокацію та переміщення підрозділів Збройних Сил України, їх кількість та озброєння, деталі щодо роботи українських силових структур тощо.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії спільно зі слідчими Головного управління Слідчого комітету Росії (СКР) повідомили про затримання громадянина України, активіста організації "Правий сектор".

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25 10 2017 15:55
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